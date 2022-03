Sant Julià celebrarà dimarts la segona reunió de poble del mandat

Andorra la VellaDonant seguiment al compromís de transparència en la gestió i amb la voluntat de continuar implicant la ciutadania en el dia a dia de la parròquia, el comú de Sant Julià de Lòria convoca la segona reunió de poble de la legislatura. La trobada servirà per fer balanç del segon any de consolat, així com per presentar els comptes de la corporació, de la societat Camprabassa i per donar a conèixer els projectes que liderarà la corporació aquest 2022.

La reunió de poble tindrà lloc dimarts vinent, a partir de les 20 hores, a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Es retransmetrà en directe per Lòria TV i pel canal de Youtube del comú. Des del consistori s'assenyala que tothom que vulguin fer arribar les seves preguntes ja pot fer-ho per correu electrònic a l'adreça ciutadania@comusantjulia.ad, o bé a través de WhatsApp mitjançant el telèfon 343 408.