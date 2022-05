Sant Julià disposarà a mitjans del 2023 de la nova deixalleria comunal

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria disposarà a mitjans del 2023 d'una nova deixalleria comunal després que l'esllavissada a la Portalada del 2019 inhabilités el magatzem comunal que la corporació té ubicat a la zona. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha anunciat que el comú ja disposa del projecte constructiu de la nova deixalleria, i la voluntat és iniciar el projecte "tan aviat com sigui possible". De fet, està previst que l'actuació comenci a principis de l'any vinent si es respecten els terminis. L'equipament s'instal·larà a la CG1, tot just davant d'Automòbils Pyrénées, en un punt on el Govern disposa d'un terreny que limita amb la parcel·la propietat de Sant Julià.

En aquest sentit, i amb la voluntat d'abaratir costos de construcció, el comú i el Govern han signat aquest divendres un conveni pel qual l'executiu cedeix un terreny de 35 metres quadrats de la seva propietat per tal que els vehicles de gran tonatge que es dirigeixin a la futura deixalleria puguin fer les seves maniobres. Aquesta cessió, tal com ha afirmat Majoral, representarà que el comú no hagi de fer una depesa tan elevada, ja que s'estalviaran tasques d'excavació, facilitarà l'accés a la infraestructura "i ens fa guanyar superfície a l'interior de l'edifici". Actualment, el comú té diversos magatzems llogats que utilitza com a deixalleria, i aquí rau la importància de "tenir unes instal·lacions amb condicions tècniques i també per al personal que hi treballa".

Preguntat per l'estat actual de la zona de la Portalada, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha recordat que es tracta d'una problemàtica que ara com ara continua judicialitzada, tot i que s'espera arribar a una solució com més aviat millor. En relació amb els possibles moviments de terres, ha posat en relleu que la zona "està totalment estabilitzada", malgrat que es continua monitorant perquè "està viva". El que és cert, però, és que "ara ja fa molts mesos que està estable, però és una zona que continuem controlant i que, per altra banda, continua amb el seu procés judicial".