Sant Julià preveu enllestir el condicionament del pujador dels Fontanals del Pui a principis de l’any vinent

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dimarts al vespre una reunió de poble per explicar als veïns de la zona del Solà el projecte de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui, una obra que s'espera adjudicar i executar d'aquí a unes setmanes per tal de tenir-la enllestida de cara a principis del 2022. Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, es tracta d'una actuació que ja va ser plantejada durant l'últim any mandat de la darrera corporació, tot i que no es va dur a terme per motius pressupostaris. Ara, per tant, "hem reprès el projecte i l'hem millorat", ha indicat el cònsol.

El projecte ve motivat "per dues peticions importants". En primer lloc, Majoral ha manifestat que existeix cert risc a l'encreuament del pujador i el nou vial, ja que els vehicles que transiten en sentit baixada cap a la carretera general se senten amb "una certa inseguretat". D'altra banda, també es vol condicionar la zona pel pas de vianants, fent el pujador menys elevat i evitar futurs accidents com els que ja han tingut lloc.

Tot i que el cost de les obres estarà sotmès a les ofertes que es presentin, el cònsol ha assegurat que el pressupost per a la intervenció se situa al voltant dels 100.000 euros. Així mateix, els treballs de condicionament només afectaran dos edificis de la zona, tot i que de manera parcial, ja que per accedir a casa seva, els veïns no podran entrar pel bar Canòlich, sinó que "hauran d'entrar per la part de la carretera de Fontaneda", just on hi ha l'hotel Sol Park. "Esperem que siguin afectacions curtes, però demanem paciència perquè és una millora per a tots", ha afegit Majoral.

Un cop els treballs estiguin finalitzats, pel que fa a la circulació hi haurà una "diferència important". Tal com ha comunicat el cònsol, "el que preveiem nosaltres és que el pujador dels Fontanals del Pui quedi només en sentit pujada", per la qual cosa quan els veïns surtin de casa seva hauran de fer la volta per l'hotel Sol Park i baixar per la carretera de Fontaneda, quan actualment circulen pel pujador vehicles en ambdós sentits de la marxa, fet que provoca certs inconvenients a causa de l'estretesa de la via.