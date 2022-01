Sant Julià, primera parròquia que promou l'obtenció del segell sense gluten entre els restauradors

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria i l'Associació de Celíacs d'Andorra (ACEA) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb la voluntat de promoure entre els restauradors de la parròquia el segell d'establiment sense gluten que ofereix l'entitat. Es tracta, per tant, de la primera corporació que s'alia amb l'ACEA per tal de definir una xarxa més elevada de locals que ofereixin menjar lliure de gluten a Andorra, ja que avui dia, tal com ha assenyalat la presidenta de l'associació, Mercè Requena, es poden comptar amb els dits de les mans. "Molt pocs -establiments- compleixen els protocols amb garanties", ha indicat.

Concretament, la corporació laurediana ofereix suport als restauradors pel que fa al procés d'obtenció del segell, ja que per aconseguir-lo és necessari que prèviament una empresa externa realitzi un control de qualitat per tal de certificar que els protocols s'estan complint correctament. Evidenment, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha manifestat que aquesta acció té un cost i és aquí on rau la importància del conveni signat, ja que el comú es compromet a subvencionar el 50% d'aquest cost (l'altre 50% el pagaria el restaurador), el que suposa uns 180 euros, tot i que depèn de l'empresa encarregada de dur a terme el control de qualitat.

Per a Requena aquesta és "una molt bona iniciativa" pionera al Principat que, de moment, s'allargarà fins al 31 de desembre d'enguany. La presidenta de l'ACEA ha recordat que la celiaquia és una malaltia crònica que en els darrers 25 anys ha augmentat per 5 les persones que la pateixen. A més, ha detallat que segons l'Associació de Celíacs d'Espanya, el 75% de les persones que la pateixen encara no estan diagnosticades. En aquest sentit, ha manifestat que, com a entitat, "sense l'ajuda de l'administració pública no haguéssim sobreviscut".

A banda de les dificultats per poder trobar establiments que ofereixin productes sense gluten amb garanties, Requena també ha posat en relleu la diferència de preus que hi ha als supermercats entre els productes per a celíacs i els que no ho són, malgrat que ha celebrat que en l'actualitat disposen de més varietat que no pas uns anys enrere. Concretament, ha assegurat que "la nostra cistella de la compra és uns 900 euros més a l'any pel sol fet de comprar productes sense gluten".

Finalment, Majoral ha anunciat que, a l'espera de saber quants locals s'hi adheriran, en aquests moments ja ha mostrat predisposició Naturland, però, tot i això, "l'objectiu és que tots els restaurants de la parròquia puguin donar aquest servei, és la predisposició del comú". En aquest sentit, ha indicat que l'acció també contribuirà a fer de Sant Julià una parròquia "capdavantera" a nivell turístic oferint aquest servei a les persones celíaques.