Sant Julià torna a celebrar una festivitat de Canòlich tradicional

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria tenia moltes ganes de Canòlich. El bon temps ha ajudat que els lauredians i lauredianes hagin assistit en massa a l'aplec des de primera hora del matí, sigui a peu, en bicicleta o amb cotxe o autobús. Després que l'any passat ja es pogués recuperar la festivitat amb certes restriccions, enguany s'ha pogut celebrar un aplec de Canòlich habitual, com els d'abans de la pandèmia. "És un dels dies més importants" per a la parròquia, ha declarat el cònsol major, Josep Majoral, remarcant que és una jornada fantàstica que barreja festa, religió i retrobament.

A partir de les 9.30 hores ha començat el tradicional repartiment de pans després de la seva benedicció. Per enguany, el comú havia encarregat 5.000 pans i 50 pans per a celíacs, els quals s'han esgotat ràpidament. Aquest repartiment esglaonat de pans va sorgir durant la pandèmia i ha arribat per quedar-se, ha indicat el cònsol, assegurant que "la gent ho agraeix", ja que així no s'han d'esperar a l'acabament de la missa de les 12 com anteriorment.

De la mateixa manera, el fet que el santuari hagi estat obert al públic durant tota la setmana també ha ajudat a no provocar aglomeracions durant aquest dissabte al matí. Tal com ha manifestat Majoral, aquest fet ajuda que la gent pugi amb tranquil·litat i hi ha "persones que s'estimen més fer-ho soles que un dia amb tanta gent". De fet, ha explicat que ell va pujar el divendres. A banda, també ha recordat que abans molt jovent pujava el dia abans a acampar i ha lamentat que cada cop són menys els que ho fan. "Recordo aquella tradició de pujar abans, era una nit excepcional", ha remarcat.

A la missa tradicional de les 12, que enguany ha estat presidida pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, també hi ha participat el cap de Govern, Xavier Espot, així com consellers generals i membres del comú de Sant Julià de Lòria. Durant l'homilia, Vives, ha recordat que l'any vinent es compleixen 800 anys del descobriment de la verge de Canòlich per part d'un pastor i ha beneït la parròquia. Per la seva banda, Espot ha manifestat que Canòlich és un dia molt assenyalat per Andorra i per Sant Julià de Lòria, i ha emfasitzat que els ciutadans s'hagin pogut tornar a reunir.