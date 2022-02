Sant Julià torna a la normalitat per Carnaval

Andorra la VellaSant Julià de Lòria recupera el programa d'activitats prepandèmia per a la celebració del Carnaval 2022. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer, inclourà novament un seguit de gimcanes juvenils i infantils, el tradicional pregó i penjada del Carnestoltes, un concurs de carrosses i comparses, i altres actes populars com la botifarrada o espectacles infantils. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha reconegut que recuperar la presencialitat d'aquest esdeveniment després que l'any passat es desenvolupés en format telemàtic és un fet important tenint en compte "el que suposa socialment, econòmicament i culturalment". A més, s'ha felicitat perquè enguany s'ha pogut dissenyar el programa d'activitats sense haver de patir per si alguna d'elles s'havia d'anul·lar a causa de la situació sanitària.

De fet, per aquesta edició tots els esdeveniments tindran lloc a l'exterior i, malgrat que no sigui obligatori, es demana a la ciutadania fer ús de la mascareta per evitar la propagació de contagis. Tal com ha explicat la cap de Cultura del comú, Laura Rogé, el programa s'iniciarà el divendres 25 de febrer amb una Cercavila amb les escoles pels carrers de la parròquia i amb l'animació de 'La Família Gordini' i el grup de batucada 'Tokem x tu'. L'activitat donarà el tret de sortida a les 10.30 hores i els infants faran un recorregut per diversos punts de la vila, amb sortida i arribada al mateix centre escolar.

El dissabte 26 de febrer hi haurà una gimcana infantil i juvenil amb l'Agrupament Escolta i el Guia Lauredià, que començarà a la plaça de la Germandat a partir de les 17 hores. Més tard (19 hores), tindrà lloc una nova Cercavila amb la presència de la Bruixa Tecla que anirà a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria. Els actes de dissabte es tancaran amb el pregó d'obertura i la penjada del Carnestoltes de la mà dels Bruixots i de les Senyores i Senyors lauredians.

Pel que fa al diumenge, el comú ha previst celebrar, a partir de les 18.30 hores, la Gran Rua, on s'inclourà una desfilada de la Bruixa Tecla acompanyada de les comparses de Bruixots, Dimonis, Ninotaires i Porrers i el concurs de carrosses i comparses. Posteriorment, la plaça de la Germandat acollirà l'entrega de premis i aquest serà el pas previ a l'inici de la botifarrada popular, que començarà a les 20.30 hores al mateix emplaçament. Al llarg de la tarda també hi haurà amenització musical de la mà del Dj John Holt.

El dilluns 28 de febrer es tancaran els actes de Carnaval amb un nou espectacle d'animació infantil (17 hores) anomenat 'Balambambú' a càrrec de la Cia. Pentina el gat. Tot seguit, es donarà pas a la despenjada, judici i cremada del Carnestoltes i d'escombres a càrrec dels Bruixots i de les Senyores i Senyors lauredians.

Codina i Rogé han destacat que per aquesta edició, i gràcies a la col·laboració de l'Escola d'Art, també s'han inclòs al programa una sèrie de tallers adreçats als més petits. Així, del dimarts 1 al divendres 4 de març, entre les 10 i les 13 hores, l'Escola d'Art laurediana proposa les 'Art vacances', una sèrie de tallers adreçats a joves d'entre 5 i 13 anys. Tanmateix, la biblioteca comunal també se suma a la iniciativa i durant aquesta mateixa setmana donarà el tret de sortida a les 'Bibliovacances de Carnaval', que consistiran en la celebració d'una sèrie de contacontes de la mà d'autors i artistes de renom.

Finalment, Sant Julià clourà el període de Carnaval amb l'inici d'un Cicle de cinema d'animació, on els joves podran visionar els millors curts d'animació de l'edició 2021 del festival d'Annecy. Les sessions tindran lloc el dimecres 2 de març a l'auditori Rocafort a les 18 (per a infants d'entre 6 i 12 anys) i a les 20 hores (per a adults).