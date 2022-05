Sant Julià vol eixamplar la carretera de la Rabassa a Juberri i també fer una zona d'estacionament per a autobusos

El comú de Sant Julià vol eixamplar la carretera de la Rabassa en diferents trams del poble de Juberri. Concretament, l'actuació se centrarà a la sortida del poble a la part alta, a la zona on hi ha els jardins de Juberri. Tal com informen des de la corporació, la motivació d'aquestes obres és el gran trànsit que hi ha en aquesta carretera per tal d'accedir a Naturland. Per tant, remarquen que un dels objectius d'aquests treballs serà fer la carretera més segura, ja que en alguns trams és molt estreta. A més, també s'aprofitarà l'eixamplament per fer una zona d'estacionament d'autobusos, una reclamació del sector, per poder a visitar els jardins de Juberri.

El cònsol major de Sant Julià ha volgut agrair als propietaris qui han cedit part de terreny per poder fer l'eixamplament, que també servirà per fer una voravia i dignificar una mica la zona. De moment encara es desconeix el cost i el termini de les obres. La corporació va engegar un concurs públic i les empreses tenen fins a les 13 hores del 23 de juny per presentar les ofertes.

Millores al parc del Prat Gran

D'altra banda, el comú també està treballant per modernitzar les instal·lacions del parc del Prat Gran, un dels més visitats de la parròquia. En aquest sentit, es val canviar les diferents atraccions del parc i el terra, per fer-li un rentat de cara, tal com indiquen. A més, alguns dels gronxadors que estiguin en bon estat i tot el material que es pugui aprofitar es traslladaran a Bixesssari, ja que un grup de veïns van sol·licitar un espai de lleure al poble.