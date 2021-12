El sector de l'esquí veu "difícilment aplicable" el passaport covid als complexos de neu

LleidaLes onze estacions d'esquí lleidatanes encaren la temporada amb optimisme i amb les previsions de superar els 1,3 milions de forfets venuts. Aquesta xifra suposaria un lleu increment de les xifres aconseguides l'any 2019, que van ser de rècord. La temporada passada, per les restriccions a causa de la pandèmia, les estacions van registrar pèrdues importants que segons Joaquim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya (ACEM), amb un segon any així el sector "no podria sobreviure". Referent al passaport covid a les estacions d'esquí, Alsina el veu "difícilment aplicable" però ha dit que s'està treballant per si arribés el moment, s'hagués d'aplicar alguna mesura similar.

Amb onze estacions d'esquí, entre alpí i nòrdic, i més de 500 quilòmetres de pistes les estacions encaren una temporada que preveu sumar 144 dies d'esquí. El sector de la neu genera uns 2.000 llocs de treball directes i uns 10.000 d'indirectes, sent l'estació d'esquí de Baqueira Beret la que ocupa més persones, unes 700. Pel que fa a empreses directament relacionades amb l'esquí n'hi ha unes 140 que operen a Lleida.

Tot i les pèrdues de la temporada anterior les estacions encaren la temporada amb millores als seus complexos. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha destacat que totes les millores de les estacions estan relacionades amb la sostenibilitat, la digitalització i la resiliència. Una part d'aquestes inversions ha anat adreçada a millorar la capacitat per produir neu, fins a totalitzar per a aquesta temporada un nombre de 1.463 canons de neu produïda que asseguren la innivació amb neu produïda de més de 140 km de pistes d'alpí, i en algunes de nòrdic. Molts dels canons de neu produïda han estat substituïts per altres d'última generació, que tenen un menor consum d'energia i un millor rendiment de producció de neu. Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida acumulen una inversió de 105,9 milions d'euros en les darreres 10 temporades.

Alsina ha lamentat que el govern espanyol no destinés cap ajuda extra a les estacions d'esquí la temporada passada en considerar-se un sector turístic estratègic per les comarques de muntanya. Tot i no rebre aquest ajut les estacions han invertit.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha dit que la temporada que arrencarà ara les estacions d'esquí l'encaren amb "molt optimisme" i confien consolidar els resultats del 2019 i incrementar-los fins als 1,3 milions de forfets venuts, que representa el 35% del que han invertit el conjunt de les estacions d'esquí de l'Estat espanyol.

El Patronat de Turisme promociona la temporada de neu 2021-2022 amb una campanya de comunicació amb el lema 'Lleida t'espera de nou. Viu-la!', que convida a gaudir de la neu i de les activitats d'esquí al Pirineu de Lleida, però també va associada a propostes de descoberta del territori, gastronomia i productes de la terra, ha explicat Pujol.

D'acord amb aquests resultats, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana, van atreure el 61,50% dels esquiadors de Catalunya, com també el 26,8% del nombre d'esquiadors que van practicar l'esport blanc als complexos hivernals del conjunt de l'Estat espanyol.

Pel que fa a competicions les estacions de Baqueira Beret i Boí Taüll acolliran aquest hivern dos esdeveniments esportius que situaran aquestes estacions d'esquí en l'àmbit internacional, amb el Freeride World Tour, que tindrà lloc a l'estació aranesa del 22 al 28 de gener de 2022, i els Campionats d'Europa d'Esquí de Muntanya, que se celebraran al complex de l'Alta Ribagorça del 8 al 13 de febrer.

A la presentació de la temporada d'esquí que ha organitzat la Diputació de Lleida hi han assistit els representants de totes les estacions d'esquí i l'ACEM i s'ha fet de manera virtual en un format televisiu on cada estació ha presentat les novetats i un recull d'imatges de tot el que ofereix als visitats.