La sequera baixa el cabal dels rius a un 70% de l'habitual

Andorra la VellaEl cabal dels rius andorrans és un 70% inferior a l'habitual en aquest tram de l'any a causa de la sequera que s'ha patit les últimes setmanes, segons informa Andorra Difusió. Els experts adverteixen que, si es manté la manca de pluges i les altes temperatures, la situació podria tornar-se preocupant.

A Catalunya, hi ha un informe que esclareix que la situació de la conca hidrogràfica de l'Ebre es troba en situació d'emergència, i que no hi ha expectatives que la situació millori en el curt i mitjà termini. Poblacions com la Seu d'Urgell, Alàs i Cerc, a l'Alt Urgell, i Bellver de Cerdanya han aplicat restriccions.

Encara que la situació al Principat no és tan severa, les comarques veïnes del sud sí que tenen una situació greu. Per això és important treballar per a pal·liar futures sequeres que cada vegada seran més fortes i habituals els pròxims estius, i que sens dubte afectaran Andorra.