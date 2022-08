Servei gratuït de bicicleta elèctrica fins a finals d'any

Andorra la VellaEl servei de bicicleta elèctrica compartida renova el conveni amb les administracions amb un seguit de novetats. La primera, la gratuïtat permanent per a joves d'entre els setze i els vint anys. La segona, que fins a finals d'any, i seguint la línia del que s'ha fet amb el transport públic, el servei serà gratuït per a tota la ciutadania. El nou conveni recull el fet que aquest transport ja no serà present a les parròquies altes, però es reforça a les centrals, a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

(Seguirà ampliació)