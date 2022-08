Servei gratuït de bus per Meritxell

Andorra la VellaEl Govern torna a habilitar el servei gratuït i continu d’autobusos que faran el recorregut entre la carretera general i el Santuari Basílica de Meritxell durant la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell. Així ho han informat a través d'un avís al BOPA, on indiquen que durant la festa nacional del Principat d’Andorra, el pròxim 8 de setembre, hi haurà, entre les 7 i les 21 hores transport públic per desplaçar-se fins al santuari des de la carretera general 2. Els autobusos tindran parada a la cruïlla de la carretera d’accés al Santuari i en un altre punt, convenientment senyalitzat, situat a la cruïlla en direcció a Encamp (zona de 4 carrils Torrent Pregó).