Els sindicats esperen reunir més de 3.000 persones per l'1 de maig

Andorra la VellaLa manifestació convocada per la Unió Sindical d'Andorra (USdA) i la Coordinadora per un Habitatge Digne tindrà com a eixos principals de les reivindicacions, d'una banda, l'habitatge i, d'altra banda, els salaris. Ja se sap que s'anirà de l'avinguda Carlemany fins a la plaça Rebés, previ pas per la Dama de Gel i l'avinguda Doctor Mitjavila. Gabriel Ubach, secretari general de l'USdA, diu que espera que a la mobilització hi hagi més de 3.000 persones, segons ha exposat als micròfons d'RTVA al programa 'Avui serà un bon dia'. Recorda que les 3.000 persones que van mobilitzar-se en les darreres ocasions ho han fet pel tema de l'habitatge i que es tracta d'una protesta més transversal i que, per tant, hi hauria de participar més gent.