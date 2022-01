Sis dels ciutadans andorrans del creuer Costa Concòrdia ja són al país

Andorra la VellaFa 10 anys, el 15 de gener de 2012, va ser notícia...

Dels nou ciutadans d'Andorra que viatjaven al creuer Costa Concòrdia, sis ja han arribat al Principat. El grup, que havia contractat el viatge a través d'una agència andorrana, està format per tres dones andorranes, dos residents dominicans i una resident espanyola. Van volar de matinada cap a Barcelona i tot seguit van emprendre el camí cap a Andorra on ja han pogut descansar. Els altres tres viatgers andorrans del creuer, de nacionalitat andorrana, han arribat aquest diumenge al matí a Barcelona procedents de Roma, i tornaran a Andorra pel seu compte. Tots ells estan sans i estalvis. Així, l'operació de repatriació dels accidentats ha quedat tancada havent comptat amb la col·laboració del consolat espanyol a la capital italiana, que ha donat suport al ministeri d'Afers Exteriors andorrà, en aplicació del Tractat de Bon Veïnatge per garantir l'assitència i repatriació dels ciutadans d'Andorra afectats pel sinistre.