Un sisme de magnitud 2,2 a l'Alt Urgell es deixa notar a Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, Protecció Civil ha informat que un terratrèmol de magnitud 2,2 s'ha detectat a Andorra. L'epicentre del sisme ha estat l'Alt Urgell. S'ha percebut a les 6:03 h segons la xarxa sísmica de Catalunya. A Andorra s'ha deixat sentir al voltant de les 7 h, segons el Centre Sismològic Euromediterrani. Per fer una comparativa, els terratrèmols detectats a Turquia durant les darreres setmanes han estat d'una magnitud entre 4 i 5 a l'escala Richter. Des de Protecció Civil demanen col·laboració ciutadana per omplir enquestes per obtenir informació sobre com s'ha percebut el fenomen.

Tant si heu percebut el sisme com si no, ajudeu-nos a avaluar-ne la percepció responent a l’enquesta sísmica⬇️. https://t.co/tDjhm9HN3M — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 22 de febrero de 2023