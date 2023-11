Sortim a caçar bolets

Una de les activitats de tardor per excel·lència és sortir a la muntanya a collir bolets. Aquesta és una afició que ha anat en augment, ja que es pot fer amb amics o en família. Ara bé, és important desenvolupar l'activitat de manera responsable i segura.

Primer de tot, abans de sortir de casa cal tenir uns mínims de coneixements de les espècies de bolets comestibles i tòxics que ens podem trobar a la zona on es planeja sortir a caçar bolets. D'aquí que sigui crucial informar-se a través de llibres o bé assistir a alguna xerrada sobre micologia. I ara que les aplicacions de mòbil estan a l'ordre del dia no està de menys descarregar-ne alguna, ja que aquesta pot fer una bona funció. Ara bé, si es vol anar sobre segur, sempre hi ha com a opció anar-los a comprar i no córrer cap risc. Als establiments d'Ametller Origen d'Andorra la Vella i Canillo disposen de safates preparades amb els bolets de temporada (les comandes de l'Ametller Origen es poden fer en línia a través de CityXerpa).

Ara bé, si decidim sortir a buscar bolets és important portar una cistella de vímet o una bossa de malla. En aquest sentit, cal evitar utilitzar bosses de plàstic, ja que poden causar que les espores s'acumulin i facin malbé l'hàbitat. També és important portar un ganivet esmolat i una petita brotxa per netejar els bolets abans de guardar-los. En aquesta línia, és essencial no recollir bolets danyats o vells i, sobretot, no malmetre l'entorn on habiten els fongs.