La sostenibilitat i l'estalvi energètic centren les propostes del Consell d'Infants de la capital

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha celebrat aquest dimarts una nova sessió del Consell d'Infants, un projecte que enguany ha arribat a la 6a edició i que té com a objectiu donar veu als escolars per tal que presentin propostes de millora per a la parròquia. De fet, tal com ha exposat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, moltes de les accions proposades pels consellers infantils s'han fet realitat i altres encara estan en curs, com és el cas del parc infantil que s'està construint a Santa Coloma o l'equipament inclusiu proper al col·legi Janer. En aquesta edició, les sis propostes presentades giren al voltant del medi ambient, la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

Així, els representants del British College of Andorra, Martí Marijuan i Martina Cañellas, han proposat organitzar una jornada amb la gent gran de la parròquia que serveixi per a recordar la seva infantesa i compartir-la amb els escolars. Els alumnes han proposat que es dugui a terme el 23 d'abril amb motiu de la diada de Sant Jordi, ja que "és un dia bonic que els pot aportar molts records". La idea dels infants és jugar a jocs de taula amb la gent gran i fer manualitats, així com ballar i escoltar música de la seva època.

Des del col·legi Anna Maria Janer, els consellers Iria Fius i Arnau Casas han proposat la instal·lació de banc que puguin carregar dispositius mòbils mitjançant l'energia solar. "Considerem que hauria de ser una oferta gratuïta o bé a un preu econòmic", han explicat, afegint que les zones idònies per a ubicar aquests equipaments podrien ser el Parc Central, la zona de Vivand, el Passeig del Riu, la plaça del Poble o la plaça Rebés. Els consellers han exposat que es tracta d'un projecte sostenible que permet carregar els dispositius electrònics alhora que es descansa.

En el seu torn, els consellers del col·legi Sant Ermengol, Nicolas Escudero i Sofia Fernández, han apuntat que seria convenient la construcció d'un ecoparc sostenible apte per a tots els públics. D'aquesta manera, els infants volen que mitjançant diferents elements i màquines esportives, com ara bicicletes estàtiques o jocs giratoris, es pugui produir energia. La infraestructura s'ubicaria al Parc Central i el pressupost estimat pels alumnes seria d'entre 100.000 i 150.000 euros.

La proposta dels alumnes de l'escola andorrana d'Andorra la Vella, Laura Blanchard i Oriol Travé també està relacionada amb la sostenibilitat. Així, els consellers han explicat la necessitat d'implementar un tipus d'enllumenat públic que graduï la intensitat mitjançant sensors de moviment. L'objectiu de la proposta, segons han detallat, és "reduir el consum energètic i la contaminació lumínica" en trams com la zona de Riberaygua i Travesseres.

Des de l'escola francesa de la capital, els alumnes Elisenda Gallardo i Emen Allan Meknessi han apuntat la necessitat d'impulsar una campanya de conscienciació pel bon ús i manteniment dels lavabos públics, especialment els que es troben ubicats a la zona del Parc Central. En aquest sentit, han comentat que una bona opció per tal que tothom respecti el servei públic és l'elaboració de cartells que tinguin com a finalitat sensibilitzar la població.

Finalment, els alumnes de l'escola francesa de Santa Coloma, Joao Paulo Freitas i Sarah Raguig han presentat una proposta que va relacionada amb participar en la Setmana Europea de l'energia sostenible amb l'objectiu d'informar i conscienciar als ciutadans de la importància del canvi climàtic perquè "també arriba a Andorra". Es proposa, per tant, organitzar diferents tallers i activitats per a petits i grans per tal de donar compliment a aquesta finalitat.

Una vegada s'han presentat tots els punts per part dels consellers, Marsol ha recordat que el divendres 17 de juny tindrà lloc a l'Estadi Comunal la festa de cloenda del Consell d'Infants. A més, ha manifestat que aquest any també hi haurà activitats per a infants de cara a la Festa del Poble (24 de juny) i la festa major (5, 6, 7 i 8 d'agost).