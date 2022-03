Special Olympics Andorra visita el Camp Nou convidat per la Fundació del FC Barcelona

Andorra la VellaUn grup d'esportistes i voluntaris d'Special Olympics Andorra van visitar aquest dissabte les instal·lacions del Camp Nou, convidats per la Fundació del FC Barcelona. La delegació, integrada per dinou esportistes i sis acompanyants, van gaudir del museu blaugrana i dels equipaments més emblemàtiques de l'estadi, com la sala de premsa, la zona mixta, els vestidors, i la graderia i el camp. La visita va cloure amb un dinar de germanor en un dels restaurants de l'estadi.

Dues medalles d'or al campionat territorial de natació de Lleida

D'altra banda, aquest dissabte set esportistes de l'equip de natació van participar en el campionat territorial de Lleida, que es va celebrar a les piscines de Mollerussa. La representació andorrana va aconseguir uns molt bons resultats, a destacar les primeres posicions assolides per Oriol March i Jordi Tenias, en braça i en esquena, respectivament. En total el medaller de l'equip andorrà ha sumat 2 ors, 8 plates i 4 bronzes. La delegació, a banda de March i Tenias, estava integrada per Jordi Tarifa, Sergi Cuberes, Jenny Vilches, Nàdia Roser i Sandra Marrakchi.