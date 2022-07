Sprinter obre la seva primera botiga a Andorra

De mica en mica anem coneixent tota l'oferta que trobarem dins el centre comercial Epizen, que va comptant els dies per obrir portes i acollir a tots els seus futurs clients. Un dels establiments que ben segur generarà gran expectació pel públic és Sprinter, botiga especialitzada en roba i material esportiu que forma part del grup Iberian Sports Retail Group (ISRG), conglomerat que ja es troba present a Espanya, Portugal i Holanda.

Sprinter arriba, per primera vegada, al Principat d'Andorra ocupant un espai de 2.250 metres quadrats que estarà ubicat a la segona planta d'Epizen. Així que Sprinter ocuparà un lloc important d'entre els 28.000 metres quadrats dedicats al comerç, oci i restauració. La mateixa botiga esportiva es perfila com un dels espais de referència dins el centre. De fet, Sprinter està entre les companyies del sector que més creixen en l'àmbit internacional, amb una visió de futur innovadora i amb una òptima relació envers les marques de referència. Sprinter garanteix les millors experiències respecte a altres operadors que, actualment, no complien aquestes expectatives. I és que l'objectiu de Grup Pyrénées és buscar i instal·lar els players líders en cada categoria per a l’oferta comercial d’Epizen.

Nike i Adidas són les marques que actuen com a partners estratègics dins Sprinter, però en disposarà de més que ajudaran que l'establiment completi l'oferta comercial d'Epizen en roba, material i equipament esportiu. Sense dubte, Sprinter comptarà amb una oferta sòlida en moda esportiva que inclourà primeres firmes i un portfoli de marques pròpies, tant de performance com de moda. Els materials per la pràctica de diferents esports, com ara, running, pàdel, ciclisme, futbol... els trobaràs a Sprinter.