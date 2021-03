Stop Violències recorda que va ser la pionera en introduir el feminisme a Andorra

Andorra la VellaAquest 8M l'acte central organitzat pel feminisme, el que s'ha endut el focus mediàtic, ha estat l'organitzat per Acció Feminista a la plaça del Consell General, però just quan aquest acabava, en començava un altre de l'entitat pionera en vindicar al Principat la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, Stop Violències. En una roda de premsa a la Llacuna, l'entitat ha recordat que va ser la primera en existir, al 2014, la primera en sortir al carrer a manifestar-se, al 2018, i també va ser la pionera en crear un servei d'acompanyament per a dones, la xarxa La Meri, en matèria d'avortament.

L'entitat ha carregat durament contra un mitjà de comunicació del país, que acusa de fer “premsa groga” i de “linxar públicament” tant l'associació com la seva presidenta. Entén que els articles publicats “fomenten l'odi” cap a la persona de Vanesa Mendoza i Cortés, i ella mateixa adverteix que farà responsable aquest mitjà “si algun dia els insults i el descrèdit passen de les xarxes socials a la meva persona físicament”.

Stop Violències recorda que Amnistia Internacional ha difós internacionalment “l'anomalia” que representa que “Andorra sigui un dels pocs estats del món que mantingui vigent la draconiana prohibició de l'avortament” i que el Comitè de Prevenció de la Tortura, en el seu darrer informe va recomanar al Govern andorrà legalitzar-lo, com a mínim per causa de violació.

L'associació també ha explicat que s'han fet públiques les cartes entre les relatores de l'ONU i el Govern, per mitjà de les quals les relatores demanaven a l'executiu “més informació sobre el fonament legal” per denunciar l'entitat i que indiquin “quines mesures s'han pres per garantir la protecció de qui defensa els drets humans, per garantir la prevenció de qualsevol acte d'intimidació, assetjament, represàlies i qualsevol forma d'intimidació”.