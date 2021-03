Sintonia entre Acció Feminista i el Govern, en un 8M amb ecos a la llei d'Igualtat

Andorra la VellaLa normalitat pandèmica desllueix la celebració d'actes. Aquest és un principi que no escapa a ningú que hagi participat en algun esdeveniment celebrat durant els darrers mesos. I la concentració convocada aquest dilluns al migdia per Acció Feminista a la plaça del Consell General per commemorar aquest 8M, Dia internacional de la dona treballadora, no ha estat una excepció. Unes desenes de persones, la meitat membres de l'associació i la resta polítics, s'han concentrat a peu dret i a una distància a prova d'aerosols per escoltar els 10 minuts que han durant els dos parlaments oferts per representants de l'entitat feminista. En acabat, un aplaudiment i cadascú de tornada a les seves coses.

8M

Manifest 8M d'Acció Feminista

Començant pel contingut: la principal reivindicació, un any més, ha estat la despenalització de l'avortament. Un reclam que des del Govern, de boca del secretari d'Estat d'Igualtat, Marc Pons, posen a la carpeta dels dossiers que “s'han d'anar treballant a poc a poc”.

Més concreció ha tingut, aprofitant l'avinentesa de l'entrada a tràmit parlamentari ara fa una setmana, tot allò relacionat amb la llei d'Igualtat, la base jurídica sobre la qual s'han de sustentar les polítiques que facin de l'andorrana, una societat més igualitària. La portaveu de l'entitat, Antònia Escoda, s'ha mostrat satisfeta pels treballs previs a la redacció de l'articulat que han dut a terme conjuntament Acció Feminista i el Govern. “Hem estat treballant molt bé, però després falta que tot allò que demanes t'ho introdueixin al text legal”. “Si agafem els manifestos d'Acció Feminista, hi ha un seguit d'aspectes que venen inclosos a la llei. S'inicia el camí ara i es començaran a veure els efectes un cop entri en vigor”, ha secundat Pons.

Caldrà esperar que s'aprovi el text definitiu i que es comencin a desenvolupar les polítiques en la matèria per veure la seguretat jurídica i l'efectivitat de la llei per contrarrestar, entre d'altres, l'increment de casos de violència masclista que s'han registrat durant la pandèmia. O també perquè les dones, per sé més precaritzades laboralment que els homes, no pateixin doblement els efectes de les crisis com l'actual i les que queden per venir.

I acabant pel continent: del mig centenar d'assistents, disposats més o menys en cinc fileres de deu persones, la primera línia l'han ocupat les representants d'Acció Feminista, amb una de les seves fundadores, Assumpció Lluís, al capdavant, secundada, entre d'altres, per Aurora Baena, Laia Farré o la mateixa Antònia Escoda. A partir de la segona línia es barrejaven activistes i polítics, com la cap d'àrea d'Igualtat, Mireia Porras, el secretari d'Estat Marc Pons o la consellera del PS Susanna Vela. I a partir de la tercera s'han concentrat des del cap de Govern, Xavier Espot, fins a la cònsol d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, passant per consellers de tots els grups parlamentaris, també de Terceravia, representats per Guillem Tadeo, de la secció Jove, i alguna altra personalitat, com el Raonador del Ciutadà. “Està bé que hi hagi tanta representació política perquè avui els hem fet una mica un repàs de tot el que volem que inclogui la llei d'Igualtat, o sigui que ara està a les seves mans”, ha conclòs Escoda.