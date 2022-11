Molts streamers d'Andorra s'haurien arruïnat arran del seu tren alt de vida segons el youtuber resident AlphaSniper

Andorra la VellaEl creador de contingut resident a Andorra AlphaSniper ha revelat una veritat de la qual no es parla tant. És relativament comú veure com els grans 'youtubers' que viuen al Principat gaudeixen d'una vida ostentosa i sense massa preocupacions. En aquesta ocasió, Alpha explica que coneix diversos casos en què companys de professió que també viuen a Andorra no han gestionat bé els diners i han acabat enfonsats econòmicament. Assegura que existeix una certa tendència relacionada amb comportaments impulsius per pujar el nivell de vida un cop veuen que els ingressos són alts sense parar-se a pensar en el futur.