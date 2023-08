Tancats els berenadors pel risc d'incendi

Andorra la VellaArran de l'activació del nivell 1 d'alerta d'incendis que es va declarar aquest dijous, la majoria de les parròquies han decidit aquest divendres al matí, tancar parcialment els berenadors públics prohibint l'encesa de foc per a fer barbacoes. Tal com s'ha informat des de Protecció Civil "aquesta és una mesura de precaució, no es fa per defecte". En aquest sentit, caldrà esperar, però, a veure com evoluciona aquesta onada de calor per saber si finalment variarà el nivell d'alerta d'incendis.Des del comú d'Encamp han informat que les barbacoes dels Cortals i Grau Roig queden precintades per aquest divendres, i la reobertura està prevista pel proper dimarts 22 d'agost, tot i que dependrà de l'evolució de les condicions meteorològiques. El comú agraeix la col·laboració de tothom per a preservar els espais verds.

D'altra banda, altres corporacions comunals com el comú d'Ordino, el comú d'Andorra la Vella, el de Sant Julià de Lòria i el d'Escaldes-Engordany han comunicat a través de les xarxes socials el precinte de les barbacoes pel risc d'incendi, deixant així, els berenadors parcialment oberts. De moment l'únic que ha quedat totalment tancat és el berenador de la Comella, tal com ha informat el comú d'Andorra la Vella.