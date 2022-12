I tu, de què tens ganes aquest Nadal?

Quan arriba el desembre, a la gran majoria dels mortals ens envaeix un sentiment d'il·lusió difícil de superar. Hi ha il·lusió per moltes coses al llarg de l'any, però el Nadal aporta màgia, felicitat, bon rotllo i un llarg etcètera. És una època en què els bons desitjos estan en boca de tots. Ens proposem reptes a realitzar durant el següent any, però habitualment aquest s'esvaeixen en passar el primer mes.

Grup Pyrénées enceta aquest Nadal amb moltes ganes de fer retornar la il·lusió a aquells que l'han anat perdent, amb ganes de recuperar les visites al centre, amb ganes que passin coses sorprenents i màgiques i amb ganes de mirar el futur amb optimisme. Propòsits que es recullen, en certa manera, en el missatge que emet el president del Grup Pyrénées en l'editorial de la revista de Nadal . Un escrit en el qual s'exposa el camí que seguirà el negoci els pròxims mesos.

A la revista de Nadal d'enguany hi trobaràs contingut de tot. Entrevistes a figures destacades vingudes de diferents àmbits, propostes gastronòmiques pels dies de Nadal, idees per regalar (que ben segur ajudarà a més d'un), entre altres. Prop de dues-centes pàgines farcides d'informació en què la moda i les tendències ocupen el seu lloc.