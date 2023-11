TheGrefg assegura que la gala als millors youtubers ESLAND es farà a Andorra el 2024

Andorra la VellaSenyores i senyors, estem d'enhorabona. Els ESLAND 2024 se celebraran, així ho ha confirmat TheGrefg en el seu directe de Twitch, en el qual ha assenyalat que creu que almenys han d'acabar la trilogia en la qual es va pensar a crear-los. El nom ja ho recollia: ESLAND sorgeix de la barreja entre Espanya, LATAM i Andorra. La primera edició va ser a Barcelona, la segona a Mèxic, i ara està preparant ja la tercera, a Andorra. El youtuber resident al Principat ha anat més enllà i ha assenyalat que "es faran els ESLAND. Pels meus ous que em deixo la vida perquè com a mínim tanquem la trilogia i els portem a Andorra, que és on han d'estar i acabar segons el nom. Després no sé el que passarà".

Hi havia molts dubtes, i més després de les discussions i debats que es van generar en la passada edició. Persones nominades en premis que no els corresponien, diferents renúncies de streamers, i alguns que fins i tot van decidir no viatjar fins a Mèxic. Ara Grefg està treballant en els premis, sent conscient de les polèmiques: "Cada any hem après, i l'any passat a Mèxic es va notar molt, encara que va haver-hi molta polèmica. No vull que els ESLAND tinguin aquest ambient de toxicitat. Vull que siguin una cosa que respiri unió, recordar coses i bon rotllo per als streamers. Que no siguin una cosa incòmoda, perquè ens mereixem en la comunitat tenir uns premis així".