Tirolina i 'parkour' al nou parc de Santa Coloma

Andorra la Vella"Moltes de les accions" que es proposen en el consell d'infants s'acaben materialitzant. Així ho ha destacat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la sessió constitutiva que ha tingut lloc aquest dimarts al matí. D'aquesta manera, ha recordat que una de les propostes de consells anteriors era un parc per als joves d'entre deu i setze anys i que fos inclusiu. La voluntat de la majoria és plasmar aquesta demanda al terreny que s'ha llogat en el límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma i on es vol construir els aparcaments dissuasoris. Tal com ha avançat la cònsol major, en aquest terreny, d'uns 2.000 metres quadrats, hi haurà una zona de 'parkour' "perquè els agrada molt" i una tirolina a més a més d'una zona de descans per a la gent gran. Un altre parc inclusiu serà el que ja ha estat adjudicat al carrer Mossèn Lluís Pujol, els treballs per al qual començaran aviat. Aquest darrer pot estar enllestit més aviat i l'altre ho hauria d'estar cap a l'estiu.

"M'agrada molt participar en aquests actes del consell d'infants, que ens aporten propostes molt maques, molt realitzables i que pensen en tothom", ha destacat la cònsol major. De fet, en la sessió constitutiva d'aquest dimarts els representants de les sis escoles de la parròquia ja han posat sobre la taula les accions que treballaran al llarg d'aquest curs. D'aquesta manera, des del British College (que no han pogut assistir presencialment pel brot de Covid-19 que hi ha al centre) la Martina ha proposat una trobada amb els avis. Els alumnes del col·legi Janer han explicat que volen bancs amb plaques solars per carregar mòbils, tal com han manifestat l'Arnau i la Iria. Des del Sant Ermengol el Nicolás i l'Olivia han exposat que la seva proposta és un ecoparc sostenible amb bicis estàtiques que en pedalar generin energia i també amb aparells de musculació. La Laura i la Xènia, de l'escola andorrana d'Andorra la Vella han posat sobre la taula una fira benèfica per fomentar les adopcions d'animals abandonats. Al seu torn, l'Elisenda i l'Emen, de l'escola francesa d'Andorra la Vella, han explicat que treballaran en una campanya per conscienciar la població sobre la neteja i a l'últim, des de l'escola francesa de Santa Coloma han destacat que volen treballar per celebrar la Setmana europea de l'energia sostenible. Durant aquesta celebració, han explicat el Paulo i la Sarah, voldrien fer tallers i activitats.

La cònsol major ha demanat als joves consellers que facin propostes d'actuacions o activitats que els agradaria que es fessin en la festa de cloenda del consell d'infants, que tindrà lloc a mitjans de juny i també per a la festa del poble i la festa major. Durant la sessió constitutiva també s'ha aprovat el calendari del consell d'infants, que inclou la celebració de la sessió de debat el 31 de maig i s'ha fet un resum de les accions engegades. En aquest sentit, Marsol, a banda de detallar els treballs per a la construcció dels dos parcs, ha explicat que l'autocinema que es va proposar en la sessió anterior es farà per la festa major o la festa del poble i que ja s'està treballant en la proposta dels horts ecològics a les escoles de Ciutat de Valls, on s'ha trobat l'espai i ara es perfila el projecte amb l'associació de mares i pares.