Tornem a l'escola!

La Diada de Meritxell (8 de setembre) marca la fi de l'estiu a Andorra i la tornada a la rutina. Just l'endemà, la gran majoria d'estudiants del país tornen a les aules amb ganes de retrobar-se amb els companys i ensenyant tot el material nou que els acompanyarà, en part, durant tot el curs escolar. Encara queden alguns dies per celebrar la Diada de Meritxell, temps que podem aprofitar per anar preparant la motxilla dels nostres fills.

Pyrénées Andorra et vol posar totes les facilitats per renovar el material escolar de la teva filla o fill. Fins al 10 de setembre pots comprar tot el que necessitin els teus fills amb un 10% de descompte. Una promoció dirigida a tots els clients, tant si disposen o no de la targeta My Pyri.

El centre de la planta baixa de Pyrénées Andorra s'ha convertit en una gran aula d'escola on trobaràs de tot. Llibretes, bolígrafs, llapis, estoigs, agendes escolars, subratlladors, calculadores, etc. Tot al teu abast perquè vinguis acompanyat del o dels estudiants de casa perquè vagin triant el seu material d'escola.

Si t'agrada ser previsor, aprofita't d'aquests dies previs a la tornada a l'escola i deixa-ho tot enllestit pel dia 11 de setembre.