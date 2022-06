Una torre mirador i càpsules de pedals, entre les propostes del projecte guanyador per a reactivar les Pardines i Engolasters

Encamp'Encamp EcoParc' ha estat el projecte que aquest dilluns s'ha proclamat guanyador del concurs d'idees per a la reactivació econòmica i turística de les zones del llac d'Engolasters i del camí de les pardines. La proposta, confeccionada de manera transversal entre les empreses KX arquitectura, Summit advisors i Event 3.0, s'ha endut els 12.000 euros corresponents a la primera posició del certamen. Entre els principals atractius del projecte, es poden trobar propostes arquitectòniques, paisatgístiques, de lleure i d'entreteniment que volen esdevenir un punt de referència no només a les Pardines i Engolasters, sinó per a tota la parròquia.

Tal com a explicat Sebastià Vidal, un dels impulsors de la proposta, el projecte està diferenciat en quatre sectors, i cadascun d'ells contempla diferents activitats accessibles a tothom que es complementen i es poden gaudir per separat. Al sector de les Pardines i al d'Engolasters, que són els dos accessos naturals a la zona, s'han previst espais de benvinguda a l'usuari i diferents escultures -entre elles una torre mirador-, mentre que a les zones més intermèdies, allunyades dels extrems, la idea és fer-hi activitats més d'aventura, com la zona del túnel, on es proposa una passarel·la de vidre transparent panoràmica, unes càpsules de pedal, una tirolina tipus muntanya russa, i un mirador.

D'altra banda, a la zona de la Carbonera, el projecte hi preveu unes cabanes als arbres "perquè els usuaris puguin allotjar-se i gaudir de l'experiència de dormir a la natura". I a la zona d'Engolasters "s'ha previst unes fonts al llac i un bosc encantat amb il·luminació nocturna", ha destacat Vidal. Tanmateix, ha matisat que hi haurà diferents espais adaptats per als usuaris que accedeixen a la zona en bicicleta. En aquest aspecte, "hem previst que hi hagi diferents punts on es pugui reparar una punxada o on hi hagi una zona de càrrega per a les bicicletes elèctriques. Tot perquè tothom s'hi senti còmode".

Vidal ha manifestat que els estudis inicials preveien un cost que se situaria al voltant dels 10,5 milions d'euros, tot i que ha assegurat que ara com ara el preu "s'ha quedat obsolet" a conseqüència de la situació actual en el món de la construcció. En aquest sentit, ha afegit que no és necessari "posar en marxa tot el projecte a la vegada" ja que "les idees que hem presentat són independents" i, per tant, "es poden construir per separat i quan convingui".

Des de la corporació comunal, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha dit que ara el procés a seguir és posar-se en contacte amb els guanyadors per tal de desenvolupar més la idea, "veure les limitacions que hi poden haver" i estudiar més a fons el pla d'inversions per tal de desenvolupar el següent pas, que seria acordar una concessió per a la gestió privada de tot l'equipament. La voluntat del comú és que aquesta arribi abans del final del mandat. "Anem una mica justos de temps, però si poguéssim ens agradaria tenir-ho abans de final de mandat o, com a mínim, haver llançat la concessió", ha apuntat.

Tot i que no ha avançat les propostes que caldria implementar amb més celeritat, ja que encara s'han d'acabar de mirar molts aspectes tècnics, ha exposat que el més convenient seria començar per la zona del llac d'Engolasters. Amb tot plegat, ha posat en relleu que "el que nosaltres volem és que el conjunt de les Pardines i Engolasters pugui ser un pol d'interès per a tothom" i que, en el futur, es vegi complementat amb el telecadira que unirà Encamp i Engolasters.

Com és evident, l'accés a les atraccions plantejades seria de pagament, però Marot ha refermat la gratuïtat per arribar a l'entorn de les Pardines. "A dia d'avui el que està plantejat és que l'accés a les Pardines continuï sent lliure i que les activitats siguin de pagament", malgrat que hi hagi alguns punts restringits en determinades activitats. En aquest sentit, ha destacat que "un dels avantatges del projecte és que no cal agafar un forfet únic de dia per a totes les activitats, sinó que cadascuna pot comercialitzar-se individualment".

Finalment, i en relació amb la resta de projectes presentats, la segona posició ha estat per a la proposta 'Interconnexió Ecoturística Engolasters Pardines' d'Enric Martínez Sala, que ha estat premiada amb 8.000 euros. En tercera posició, hi ha el projecte 'Park Natura', de Naiara Galdós Pérez, que s'ha endut 5.000 euros. Tanmateix, el comú ha atorgat un accèssit de 500 euros a Laia Navarro i Jaume Tomàs per la proposta 'Enroc 3.0' en reconeixement a la participació ciutadana en el desenvolupament de la parròquia.