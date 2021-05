Tots els centres educatius participen en la 32a Olimpíada Matemàtica

Andorra la VellaLa conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra i el col·legi espanyol María Moliner, amb el patrocini de MoraBanc, organitzen la 32a edició de l'Olimpíada de Matemàtiques d'Andorra. Enguany, hi participen fins a deu estudiants per centre educatiu, tots ells matriculats a segon d'Educació Secundària Obligatòria o nivell equivalent i preseleccionats per la seva escola. En aquesta edició es compta amb la participació de la totalitat dels centres de secundària del país: col·legi espanyol María Moliner, col·legi Sant Ermengol, col·legi Mare Janer, col·legi Sagrada Família, Agora International School Andorra, Lycée Comte de Foix, escola andorrana de Santa Coloma, d'Encamp i d'Ordino.

Amb la finalitat d'adaptar-se a la situació actual de pandèmia per Covid-19, només s'ha dut a terme una prova aquest dimarts 4 de maig entre les 9.30 i les 11 hores de forma simultània en cada centre educatiu, amb una connexió telemàtica entre totes les aules a través de videoconferència.

Prèviament a la prova matemàtica, ha tingut lloc el concurs per escollir el cartell de l'Olimpíada Matemàtica d'aquest any. La il·lustració guanyadora ha estat realitzada per l'alumna del col·legi Sant Ermengol, Àneu Escribano Lusilla. D'altra banda, està previst fer l'entrega presencial dels premis el pròxim 3 de juny a les 18 hores al Centre cultural i de congressos lauredià si la situació de la pandèmia ho permet.