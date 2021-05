Tots els pacients ingressats el darrer mes per Covid eren persones no vacunades

Andorra la VellaAndorra registra aquest dimecres 7 casos positius nous per Covid més que dimarts. Una xifra a la baixa que també redueix els casos que hi ha actius al país, que són 163. “És una excel·lent notícia”, ha valorat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. La pressió sanitària també és minsa, amb dues persones ingressades a planta de l'hospital de Meritxell. No queda ningú a l'UCI per Covid i els dos pacients de planta “evolucionen favorablement”. En l'àmbit escolar, hi ha 3 aules vigilància activa total i 10 amb algun alumne confinat per haver donat positiu.

“Tenim una evolució epidemiològica molt bona i això es deu a les vacunes”, ha dit Benazet, per afegir que “tots els pacients ingressats el darrer mes eren persones no vacunades”. La taxa de reproducció del virus es manté per sota d'1. Diumenge se situava a 0,92 i aquest dimecres, a 0,88. El dirigent ha insistit en la “importància” de vacunar-se per continuar amb la involució de la pandèmia.

Evolució de la pandèmia de Covid-19

En aquest sentit, el ministre ha explicat que aquest dijous comença la campanya de segones dosis, primer de Pfizer i després d'AstraZeneca i ha ressaltat la “importància de la segona dosi, per allargar la protecció en el temps de la protecció contra el SARS-CoV-2”. Pel què fa a l'arribada de noves remeses, Benazet ha dit que “molt aviat tindrem moltes vacunes”. “En els propers dies rebrem les vacunes de França, també tenim vacunes confirmades des de Portugal i les Pfizer per part d'Espanya. Per tant, arribarem al percentatge d'un 70% de la població vacunable vacunada a l'inici de l'estiu”, ha augurat.

Aquesta bona evolució epidemiològica ha fet que es relaxin mesures antiCovid que tenen a veure amb l'assistència a bodes, batejos, comunions i altres esdeveniments. Passen de 40 a 100 persones en espais interiors si no se supera el 50% de l'aforament, i amb un test ràpid d'antígens i un percentatge determinat de vacunats. I en espais exteriors serà de fins a 200 persones, també amb l'aplicació i compliment d'un protocol.

Ara bé, malgrat la dinàmica positiva, l'oci nocturn encara haurà d'esperar unes setmanes. “Anem molt bé però no oblidem que encara tenim el virus entre nosaltres i que hi ha un percentatge alt de població encara sense immunitzar. De cara a aquest estiu tindrem un model d'oci nocturn en funcionament. En un parell de dies tinc una reunió amb representants de l'oci nocturn per fer efectiu aquest tipus d'esbarjo. Però no vull concretar una data per a l'obertura perquè caldrà veure la situació epidemiològica del moment”, ha conclòs.