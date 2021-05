El projecte Covax punxa i mostra algunes misèries que també esquitxen Andorra

Andorra la VellaEl projecte Covax, amb participació de l'Aliança Gavi per a les vacunes i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre d'altres, va néixer amb l'objectiu de subministrar de manera equitativa els vaccins contra la Covid arreu del món. És l'eina perquè els estats més desafavorits, els petits i els que tenen menys capacitat per negociar amb les grans farmacèutiques s'assegurin la rebuda de remeses que els permetin no quedar enrere en la immunització global. L'objectiu de Covax és distribuir 2.000 milions de dosis abans que acabi l'any. Una quantitat que garanteix que un 20% de la població mundial es vacuni i de retruc, que ajudi a reconstruir economies i posar el punt i final a la fase aguda de la pandèmia.

Però la realitat s'allunya de la bona voluntat dels principis d'aquest projecte internacional. Després de cinc mesos de l'inici de la fase de vacunació, Covax ha entregat 65 milions de vaccins, menys de la meitat dels 170 milions que havia previst a aquestes alçades. Els problemes plantejats per les farmacèutiques, incloses les males praxis en la compra-venda que han provocat retards en les entregues i incompliments de contracte, juntament amb les emergències que a dia d'avui plantegen països amb alts índexs de contagis, com l'Índia, Nepal o el Brasil, fan que el projecte es trobi encallat.

El fet que l'Índia, un dels principals productors de vaccins, necessiti urgentment immunitzar la seva població encara alentirà més l'exportació i la rebuda de remeses a altres països. De fet, durant la Cimera Iberoamericana celebrada fa unes setmanes a Andorra, la majoria de caps d'Estat reclamaven, amb una sola veu, l'arribada de vaccins per mitigar un dels problemes principals que ara mateix té l'Amèrica Llatina.

Covax acumula un dèficit de 140 milions de dosis fins al maig, als quals se sumaran 50 milions més al juny. Mentre els Estats Units, Israel o el Regne Unit ja han vacunat més de la meitat de la seva ciutadania, Colòmbia, l'Argentina o Equador ha administrat almenys una dosi a un percentatge d'entre el 3% i el 14% de la seva població.

Covax insisteix en la importància de vacunar equitativament la població mundial i se suma a les veus dels experts que insisteixen que l'epidèmia acabarà quan s'aconsegueixi la immunitat global, i no per estats. Però els països amb més recursos i capacitat han prioritzat l'adquisició de lots per sobre fins i tot de la demanda que els genera la seva ciutadania. Així les coses, una de les alternatives que s'albira és que els països rics donin almenys 135 milions de dosis –un 20% de les que rebran a l'estiu– perquè siguin redistribuïdes.

Les dades de vacunació fins a final d'abril deixen en entredit el funcionament i l'objectiu marcat pel projecte Covax: el 87% de les persones vacunades són de països rics mentre que hi ha països pobres que no arriben ni al 0,3% de la seva població que hagi rebut almenys una dosi.

Els experts insisteixen que cada vegada que un govern negocia al marge de Covax amenaça amb augmentar la desigualtat en la vacunació. I que l'escassedat de dosis provoca un auge del nacionalisme. El director executiu de l'Aliança Gavi, Seth Berkley, se suma a aquest discurs i afegeix que cada vegada que un país signa un acord bilateral amb un altre per a l'obtenció de vaccins, són remeses que deixen d'anar a Covax, la qual cosa agreuja les desigualtats en el procés d'immunització.

Andorra ha vacunat un 42% de la seva població vacunable després d'haver aconseguit acords bilaterals al marge de Covax amb Espanya, França i Portugal. I malgrat això, en una enquesta recentment publicada per aquest diari, que davant la inoperància de Covax preguntava si el Govern havia de comprar més vacunes dirigint-se directament a altres governs –com el rus–, la majoria de participants s'hi va mostrar a favor.