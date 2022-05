El Tour Auto 2022 finalitza amb l'entrega de premis

Andorra la VellaLa satisfacció per haver viscut l'arribada d'una prova inigualable com ha estat el Tour Auto 2022 ha presidit els dos repartiments de premis. Aquest dissabte, en un sopar de gala en el complex Prat del Roure es van lliurar els premis de la cinquena i última etapa, Pau-Andorra, i aquest diumenge a l'Andorra Park Hotel s'han distribuït tots els premis finals del Tour Auto 2022. L'equip belga compost per l'expilot de Fórmula 1, Thierry Boutsen, i el copilot Hervé Ordioni (Shelby Cobra 280) s'han imposat en la modalitat de velocitat, al mateix temps que els també belgues i grans especialistes en regularitat, Jean-Jacques Martens – Aswin Pyck (Volvo PV 444), han aconseguit el primer lloc en aquesta versió competitiva.

El gran èxit esportiu i popular ha estat la nota destacada, amb el tram i el parc d'Ordino i el Parc Central d'Andorra la Vella plens d'un públic àvid per observar el més a prop possible les meravelloses màquines en competició. El president de l'Automòbil Club d'Andorra, Enric Tarrado, fa una valoració molt positiva de la prova. "La veritat és que seguint a Ordino la cursa de velocitat em vaig quedar sorprès de l'extraordinari nivell, però després aquesta sorpresa va augmentar en dirigir-me a Andorra la Vella i poder comprovar l'enorme expectació que havíem creat, amb molta gent observant i fotografiant els cotxes", ha expressat, assegurant que continuaran treballant en la promoció d'Andorra, sigui portant ral·lis d'aquest tipus o organitzant altres coses amb l'automòbil com a protagonista. "Sempre estarem encantats de col·laborar en tot el que puguem aportar per a la promoció del país en el nostre terreny natural de la mobilitat", ha dit.

A més, també ha destacat el fet que "l'automobilisme és intrínsecament històric al nostre país, compta amb un passat gloriós i amb aquesta mena d'esdeveniments podem mostrar els nombrosos seguidors que té, però sempre amb la vista posada en el futur de la mobilitat i les noves tendències". Finalment, Tarrado ha recordat que des de l'ACA han obert un centre de pilotatge virtual. "Volem gaudir de l'automòbil que ens ha portat fins als temps actuals, però potenciant per exemple el SIM Racing i l'equip de joves pilots", ha expressat.

El Tour Auto és una organització de Peter Auto. El final andorrà ha estat possible gràcies a la col·laboració conjunta de l'Automòbil Club d'Andorra i ACA Esportiva amb Andorra Turisme, Andorra Business i els Comuns d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino. Aquest gran esdeveniment automobilístic, el primer dels sis que se celebraran a Andorra durant 2022, vindrà seguit del GT Tour Cevennes-Roussillon (19-20 de maig) i Le Grand Tour (26 de maig). Les organitzacions pròpies d'ACA Esportiva seran la Pujada Arinsal (17 a 19 de juny), Ral·li d'Andorra (17-18 de setembre) per a finalitzar amb l'Andorra Sotheby's Winter Rally (18 de desembre).