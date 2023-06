Treballar com a sanitari a Andorra compta per optar a una plaça a Espanya

Andorra la VellaL'asturiana Covadonga García Rodríguez porta des de 2020 tractant que el Servei de Salut d'Astúries (Sespa) li reconegui, com a mèrit d'experiència, els seus dinou anys treballats a l'Hospital Meritxell d'Andorra. L'Administració autonòmica ho va rebutjar, però li ha estat reconegut pels tribunals. l una sentència determina ara que els serveis prestats en la sanitat pública andorrana «compleixen tots els requisits legals». No només això: «El seu sistema sanitari és assimilable al dels Estats de la Unió Europea», segons reflecteix aquesta decisió dictada pel jutjat contenciós administratiu número 1 d'Oviedo.

És una sentència històrica que crea jurisprudència i, per tant, permet que tots els espanyols que hagin acumulat experiència en el món sanitari andorrà puguin comptar amb els punts equivalents a si haguessin treballat en el sistema sanitari espanyol. El Tribunal equipara Andorra a Espanya encara que el Principat no formi part de la Unió Europea perquè fixa que els dos sistemes sanitaris exigeixen requisits comparables.

El problema va sorgir quan Covadonga García, tècnic de radiodiagnòstic, es va proposar tornar a la seva terra i va iniciar els tràmits per a entrar a formar part de la borsa d'ocupació del Sespa. El Servei de Salut asturià li va atorgar tan sols 13 punts perquè no considerava les dues dècades treballant professional a l'Hospital Meritxell. El motiu? Que el Principat d'Andorra no és membre de la Unió Europea. Un argument que ara desmunten el jutjat contenciós administratiu, remetent-se a acords i convenis de col·laboració que daten de 1990 i l'any 2000.

Segons els fonaments de la sentència, la interpretació de l'Administració sanitària asturiana «podria conculcar el dret a la igualtat i a la llibertat de circulació de persones, incloent-hi les nacionals de l'Estat de què es tracti». La qüestió és que el Sespa «ha de reconèixer a la demandant el dret al fet que li siguin valorats els mèrits d'experiència, recerca i formació realitzats al Principat d'Andorra en idèntiques condicions que si s'haguessin efectuat a Espanya».

Això obliga el Servei de Salut asturià a reformular la puntuació atorgada a Covadonga García Rodríguez, que queda sense efecte arran d'aquesta sentència. En haver de valorar-li els mèrits «en idèntiques condicions» que si hagués treballat en la sanitat pública espanyola, aquesta professional sanitària passa de 13 a 166 punts. Passa a ser pràcticament la millor posicionada per a qualsevol feina en el sistema sanitari asturià.