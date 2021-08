Una trentena de propostes per a grans i petits a Ordino

OrdinoLes activitats extraescolars per al curs 2021-2022 d'Ordino començaran el 9 de setembre i ja s'ha publicat la guia que les inclou. El document digital consta d'informació detallada, amb dies i hores, de més de trenta disciplines esportives, culturals i artístiques, que s’impartiran durant l’any al Centre esportiu d’Ordino i a La Capsa, Espais de Creació. Les activitats van dirigides als infants i als adults de la parròquia. La gent gran també disposa d’una àmplia oferta d’activitats per estar en forma, que inclou la tonificació, el ioga, la sofrologia, els tallers de memòria i el ball en línia. Aquestes es complementen amb les sortides i trobades de caràcter més lúdic que s’organitzen des de la casa pairal, informen des del comú.

Com a principal novetat, cal destacar que La Capsa amplia els Dissabtes d’art, un programa gratuït pensat per complementar les hores lectives. D’octubre a juny, el primer dissabte de mes es proposarà una activitat plàstica per fer en família; el segon, es donaran a conèixer diferents tècniques de tint; el tercer, es dedicarà a la costura amb màquina de cosir, i l’últim dissabte del mes, es farà una xerrada per sobre la història de l’art. Cal recordar que La Capsa es fa conjuntament amb la Massana, igual que l’Escola de música de les Valls del Nord que comparteix l’oferta d’ensenyament encara que les classes es concentren a la Massana.

Pel que fa a les activitats esportives, les classes no començaran fins al 20 de setembre, tot i que les inscripcions ja són obertes per a les que tenen més demanda, com els cursets de natació infantil. Com a novetat al CEO, enguany s’impartiran classes de ioga infantil. La guia també conté informació d’altres clubs que hi ha a la parròquia i complementen l’oferta esportiva en altres instal·lacions esportives.

La guia està publicada al web de la parròquia www.ordino.ad i s’enviarà de forma massiva a tots els ciutadans mitjançant el butlletí electrònic, a més de difondre-la a les xarxes socials i als canals corporatius del comú d’Ordino. Des del 2018, la guia s’edita de forma digital i es prescindeix de la impressió per l’estalvi de recursos que representa.