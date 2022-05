Tres mesos per a les obres d'embelliment del carrer Esteve Dolsa Pujal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha convocat aquest dimecres el concurs per adjudicar les obres d'embelliment del carrer Esteve Dolsa Pujal amb la voluntat de continuar la línia encetada per la corporació al voltant dels Marginets, concretament als carrers la Grandalla i les Lloses. Així doncs, amb la intenció de millorar i fer més transitable l'espai, l'administració comunal té previst ampliar les voravies, les quals s'eixamplaran força en comparació amb les actuals amb una mitjana d'amplada de 2,5 metres i, en alguns trams, de fins a 3,75, on s'ubicarà mobiliari urbà i jardineres.

Els treballs, que encara no tenen una data exacta d'inici i es preveuen per una durada de tres mesos, contemplen la instal·lació de passos de vianants elevats. Des del comú asseveren que es mantindran les places d'estacionament de la zona. Les empreses interessades poden descarregar el plec de bases, de forma gratuïta, a la pàgina web de comú i les ofertes es poden presentar fins a les 15 hores del 15 de juny. L'obertura de plecs es farà l'endemà a les 10.30 hores a Casa Comuna.