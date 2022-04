Tretze equips i 360 participants al XXVIII Meeting Internacional de Natació d'Encamp

EncampEl XXVIII Meeting Internacional de Natació d'Encamp ha recuperat la plena normalitat amb un total de 360 participants procedents de tretze equips, dels quals set internacionals. Així doncs, la piscina del Complex Esportiu i Sociocultural encampadà s'ha omplert de joves esportistes i de familiar que han assistit a l'esdeveniment per animar-los. "Estem molt contents perquè finalment tornem a recuperar la normalitat després de l'esclat de la pandèmia el març del 2020, quan no el vam poder dur a terme, i d'una edició el 2021 sense públic ni grups internacionals a causa de les restriccions", ha manifestat la presidenta del Club Natació Encamp, Elsa Rigau.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller d'Esports del comú, Xavier Fernández, qui ha posat en relleu la satisfacció dels equips internacionals per poder tornar a desplaçar-se a la vila. "Tenim el poble que fa goig ple d'esportistes i famílies per gaudir d'Encamp i de la natació al llarg de tot el cap de setmana", ha indicat. A més, ha apuntat que després de 27 edicions l'esdeveniment es troba totalment consolidat, a banda de ser una iniciativa que reafirma l'aposta de la corporació per reactivar la parròquia a través dels esports i la competició.

Rigau també ha comentat que la natació és un "dels punts forts d'Encamp" en l'àmbit esportiu i ha puntualitzat que hi ha hagut "molts equips que s'han quedat a la llista d'espera" en ser la primera competició postpandèmia. Per cloure, Fernández ha mostrat la voluntat del comú per "continuar creixent de mica en mica" i ha agraït l'esforç del Club Natació Encamp per l'organització.