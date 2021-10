El túnel dels Dos Valires entrarà en funcionament el juny de l'any vinent

AndorraEl túnel dels Dos Valires entrarà en funcionament el juny del 2012. Així ho ha anunciat aquest dilluns el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, que ha indicat que la boca d'Encamp estarà finalitzada a finals d'any, la boca oest, de la Massana, al març de l'any vinent, i la fase 4 corresponent a les instal·lacions interiors del túnel estarà enllestida al mes de juny del 2012, moment en què s'obrirà al trànsit la infraestructura, que permetrà connectar la Vall del Nord i la Vall d'Orient i descongestionar les parròquies centrals de vehicles pesats. En total, l'obra tindrà un cost de 160 milions d'euros i ha patit un retard de més de dos anys a causa del fatídic accident del novembre del 2009, en què van perdre la vida cinc obrers.

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Territori, Jordi Alcobé, han fet aquest dilluns una visita a les obres del túnel dels Dos Valires, on han anunciat que la infraestructura serà una realitat el juny del 2012, després del retard que ha patit a causa de l'esfondrament produït el novembre del 2009, on van perdre la vida cinc treballadors.

Alcobé ha reconegut que el context econòmic de quan es va projectar l'obra 'ha canviat molt', però que com que està feta 's'ha d'amortitzar i optimitzar al màxim', ja que és una inversió de futur. El ministre ha destacat que els túnels, de tres quilòmetres de llarg cadascun, permetran un estalvi de temps per circular entre una vall i l'altra, i descongestionaran el centre d'Andorra de trànsit pesat. De fet, una de les possibilitats és obligar als camions que vinguin de Sant Julià i vulguin anar en direcció a la Massana a pujar fins a la boca est per utilitzar el túnel. Alcobé ha assegurat que aquesta opció serà fins i tot més ràpida que haver de creuar Andorra la Vella o Escaldes-Engordany.

Pel que fa al finançament, queden per pagar 70 dels 160 milions d'euros totals que costa la infraestructura. Els pagaments es començaran a rebre un cop vagin finalitzant les diferents fases, ja que s'ha emprat el conegut com a mètode alemany. Alcobé ha dit que, igual que en el cas del vial de Sant Julià, s'està negociant amb els bancs del país un finançament a llarg termini per poder afrontar el cost financer que suposen aquestes infraestructures. El ministre ha dit que s'està acabant de negociar i que, per tant, encara no pot avançar quin termini tindrà el finançament, com tampoc ha descartat l'opció de donar l'obra en concessió, ja que l'objectiu és 'buscar la solució més econòmica per a l'Estat'.

Finalment, el ministre ha anunciat que aquest dijous, els vehicles que circulin en sentit nord per la CG2, a l'alçada de la boca est, seran desviats per la nova rotonda volada, per tal de facilitar els treballs d'acabament de l'obra a nivell de carretera.