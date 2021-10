Andorra la VellaSi acostumem a fer el canvi d'armari quan arriba l'hivern, per què no fer el mateix amb les ulleres de sol? No hi ha dubte que existeixen models universals que ens serveixen per a totes les estacions, però cada vegada més, les marques internacionals diferencien la seva oferta segons la temporada. Només cal donar una volta per la secció d'ulleres de la planta baixa dels grans magatzems Pyrénées per adonar-se que l'oferta de tardor-hivern d'aquest 2021-2022 no té res a veure amb el que es va presentar l'estiu passat.

Ulleres de sol a l'hivern? Rotundament sí

Enguany es presenten dues tendències clares: les ulleres de sol d'inspiració 'vintage' i les 'minimal', és a dir, extrems totalment oposats. La dècada dels setanta i vuitanta estarà molt present aquesta temporada amb models 'oversized' d'inspiració italiana, mentre que en els 'minimal' dominaran les patilles metàl·liques i els vidres 'mirall'.

Per què portar ulleres també a l'hivern?

Si bé fa uns anys portar ulleres de sol al desembre era considerat gairebé una excentricitat, la veritat és que avui dia la majoria de les persones llueixen aquest complement en cada estació de l'any i fins i tot es facin col·leccions pensades exclusivament per lluir-se més enllà de l'estiu. Les ulleres no només ens permeten amagar el que estem pensant (com diria la famosa editora de 'Vogue', Anna Wintour), sinó que ens protegeixen dels raigs ultraviolats, que sempre -i no només a l'agost- ens poden malmetre la pell i els ulls. I segur que molts també esteu dient en veu alta 'jo les faig servir perquè em molesta el vent'; doncs sí, les ulleres de sol a l'hivern també ens protegeixen de les molèsties ocasionades per factors meteorològics com la pluja o el vent.

Vidres verds, marrons, grisos...

Si bé a l'estiu, una de les nostres prioritats és que els vidres combatre la lluminositat del sol, a l'hivern ens podem permetre el luxe de portar vidres fumats, i de tonalitats més suaus, que ens donen un aire més interessant. Segons la normativa europea que regula les ulleres de sol, existeixen cinc categories de filtre solar, del 0 al 4 i cadascuna d'elles distingeix la capacitat d'absorció o la transmissió de llum. El nivell més baix, el 0, absorbeix poc la radiació lluminosa, mentre que el nivell 4 ofereix una protecció alta. Val a dir que a la neu, és fonamental comptar amb unes ulleres de sol polaritzades, perquè neutralitzen els reflexos que es generen quan la llum rebota al paisatge blanc. No surtis de Pyrénées sense unes!, perquè, recorda, som a Andorra, el país dels Pirineus!

Cada estació de l'any té les seves ulleres adequades.