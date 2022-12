Ulleres de sol també a l'hivern

Si durant aquest hivern tens pensat anar a esquiar no has d'oblidar les teves ulleres de sol. Un accessori imprescindible per la pràctica de l'esquí i per protegir els teus ulls de possibles lesions oculars. I és que segons alguns estudis publicats, un 20% de les persones que practiquen activitats a la neu pateixen d'oftalmia, més coneguda com a ceguesa de neu.

El gel i la neu són grans reflectants de llum i més si ens trobem en alçada, com és el cas de les pistes d'esquí. I és que tal com ens indiquen els professionals d'Iblú, òptica Andorra "cada 1.000 metres d'altitud s'incrementa en un 10% la proporció de radiació ultraviolada".

Com sabem si patim ceguesa de neu? Els símptomes són varis, com ara, llagrimeig constant dels ulls, visió borrosa, vermelló d'ulls, inflamació de les parpelles, mal de cap i fotosensibilitat. És cert, que la ceguesa de neu en pocs dies passa, però quan es pateix és molesta i amb prou feines pots mantenir els ulls oberts, per la qual cosa els dies d'esquí se'n van en orris.

