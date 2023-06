Unnic acull un nou torneig de pòquer del 14 al 18 de juny

Andorra la VellaEl Gran Casino d'Andorra torna a acollir aquesta setmana un nou torneig de pòquer. Com en darreres ocasions, la cita tindrà lloc a l'espai del Show Dinner des d'aquest dimecres 14 de juny fins al diumenge 18. Així, els participants poden presentar les seves inscripcions de manera presencial a les instal·lacions d'Unnic fins dues hores abans que comenci l'esdeveniment, que donarà el tret de sortida a partir de les 18 hores.

Al llarg dels dies de competició hi haurà diferents horaris -consultables a través dels perfils oficials d'Unnic- on es disputarà l'esdeveniment central del torneig en modalitat Texas hold'em (18 hores), però també hi haurà lloc per a tornejos d'altres modalitats de pòquer.

La competició de pòquer arriba després que el complex hagi acollit la 'Poker Battle League, Andorra Edition', una lliga d'un format similar que va apropar al recinte fins a 223 jugadors, entre els quals figuraven reconeguts noms del sector residents al Principat.