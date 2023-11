Un urinari intel·ligent provat a Andorra, el nou negoci de Piqué i Casillas

Andorra la VellaLa startup espanyola Kamaleon acaba de rebre una inversió inicial d'un milió d'euros per part del president de l'FC Andorra Gerard Piqué i d'Iker Casillas per desenvolupar l'S-Urinal, un innovador urinari que avalua la salut de l'usuari. El prototip intel·ligent analitza l'orina en temps real per a millorar el benestar de les persones. Després de proves pilot reeixides a les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí a Andorra, on va millorar la hidratació dels atletes en un 36%, la tecnologia ha generat gran interès i acceptació.

Segons el cofundador Jordi Ferré, el S-Urinal permet conèixer el nivell d'hidratació de forma no invasiva, impactant en el rendiment físic i cognitiu de les persones. Aquest dispositiu, considerat el primer urinari intel·ligent a nivell mundial, mostra els resultats instantàniament en una pantalla del bany i a través d'una aplicació mòbil. Kamaleon planeja iniciar la venda del S-Urinal en el primer semestre de 2024, enfocant-se inicialment en sectors com a esport, fitnes, benestar corporatiu i real estigues.