Vaixelles que fan estiu

Amb el canvi d'estació ve de gust donar a casa nostra un toc diferent. Si ve a l'hivern ens agrada protegir casa nostra de les baixes temperatures i abrigar-la per fer-la més acollidora per sentir-nos a gust, ja que fem vida portes endins, a l'estiu passa tot el contrari. Obrim la casa de bat a bat, deixem que els raigs de sol entrin dins de casa i li donem un aire de frescor amb tot un seguit de materials de decoració. Bé, si tenim la sort de disposar de terrassa o jardí sempre preferim fer vida a l'exterior al voltant de la taula on esmorzem, dinem, sopem i fem llargues sobretaules.

A l'estiu, quasi tot passa al voltant d'una taula que cobra protagonisme. D'aquí que hagi de tenir una bona presentació. Ens agrada guarnir-la amb unes estovalles de colors alegres i una vaixella que vagi a joc d'aquesta frescor amb dissenys alegres, informals, florits o amb motius mariners. A Pyrénées Andorra disposen de tot aquest material perquè aconsegueixis ser un/a gran amfitrió/ona durant aquests dies d'estiu.

La casa Villeroy & Boch presenta una línia amb motius florals que s'ajusta a aquesta imatge més desenfada sense perdre aquest to més clàssic. De fet, la firma francoalemanya presenta una infinitat de col·leccions i alguna d'elles les tens disponibles a Pyrénées Andorra.

Si per contra, ets amant d'un estil més sobri amb vaixelles completament llises, és a dir, sense motius decoratius, tens l'opció que presenta la casa Avet que també trobaràs a la secció de parament de la llar, a la tercera planta de Pyrénées Andorra.

Totes les opcions acaben sent bones si la voluntat és passar vetllades agradables acompanyat de familiars o amics al voltant d'una taula. Només s'ha de tenir ganes de #gaudir de l'estiu i de bona companyia.