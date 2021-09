Vall Banc i la Federació de Rugbi renoven el conveni de patrocini

Escaldes-EngordanyLa Federació Andorrana de Rugbi i Vall Banc han renovat el conveni de patrocini que els uneix i que fa referència, especialment, a l'escola de rugbi que té el mateix ens federatiu. Per escenificar la signatura, han fet una roda de premsa conjunta el director de Negoci de l'entitat, Sergi Martín, el president de la FAR, Jean Marc Flaux i el director de l'escola de rugbi, Phillippe Berdaguer.

"Per nosaltres és un patrocini molt important, perquè nosaltres creiem plenament amb els valors que té el rugbi" ha destacat Martín. Per la seva part, Flaux ha destacat que "gràcies al patrocini de Vall Banc i les activitats dels veterans hem pogut fer que en el darrer any els nens que han participat en l'escola no hagin hagut de pagar la quota". El president de la FAR ha explicat que "a més a més, gràcies a la campanya patrocinada que hem fet amb les pilotes hem aconseguit tenir 40 infants més i arribem a gairebé 200 nens".

En la mateixa línia, Berdaguer s'ha mostrat molt content de l'evolució hi ha comentat que "hem de pensar que la feina que estem fent no és veu un dia per altre, si no que és anar creixent mica en mica. Perquè si volem tenir equips nacionals cal començar per treballar la base i això és el que estem fent".

El debut del Rugbi XV femení

Flaux ha parlat també del debut de la selecció femenina de Rugbi XV del passat cap de setmana. "Estem molt contents, perquè és l'inici d'una feina que hem vingut fent durant molt temps i que va veure la llum el dissabte amb el partit" ha dit el president, que ha afegit que "les jugadores i el seleccionador estan molt contentes per debutar i pel resultat!". Flaux ha recordat que "el 30 d'octubre volem fer la presentació oficial de la selecció aquí, coincidint amb el partit que la masculina jugarà contra Bòsnia-Hercegovina". Berdaguer ha apuntat que "el 60% de les jugadores de la selecció han passat per l'escola de rugbi. És aquí on es veu l'important que és el treball que es fa des de la base".