La Vall d'Aran reflecteix com estaria Andorra si hagués arribat turisme per Nadal

Andorra la VellaL'Espitau Val d'Aran té activat des d'aquest dilluns un pla de contingència per l'augment d'ingressos per Covid-19. Tal com ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran, el nombre d'ingressos per aquesta causa ha augment en les últimes hores fins haver superat les places disponibles a l'àrea sociosanitària que fins ara acollia les hospitalitzacions per Covid-19. Vista la situació s'ha procedit al trasllat de la planta Covid a l'àrea d'hospitalització d'aguts, tal com ha explicat la síndica d'Aran, Maria Vergés. Amb aquest canvi s'inicien també, seguint les directrius establertes en el pla de contingència elaborat a l'inici de la pandèmia, els treballs per reorganitzar i posposar les intervencions quirúrgiques programades, segons informa ARA Pirineus.

Per entendre la situació hospitalària a la Val d'Aran cal tenir en compte que la pressió hospitalària té una inèrcia, a la qual entren els malalts a partir de la segona o la tercera setmana des del contagi, i amb una mitjana de temps d'ingrés a l'UCI d'un mes. A la Val d'Aran, el risc ha pujat de 2.367 a 2.931 i la velocitat de contagi (Rt) ha passat d'1,60 a 1,95 els darrers dies. Recordem que quan aquesta xifra supera l'1 vol dir que l'epidèmia s'expandeix. En l'escenari aranès, cada malalt contagia gairebé dues persones. Un ritme que ja ha desbordat la capacitat de l'àrea mèdica que s'havia destinat a la Covid i que ja suposa quelcom més que una amenaça per a la resta de l'activitat hospitalària.

Abans de les vacances nadalenques, la Val d'Aran va comptabilitzar dos positius durant les dues primeres setmanes de desembre. En els darrers quinze dies ha diagnosticat 175 casos amb PCR. La consellera catalana de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que “el creixement dels positius és altíssim” i que hi ha “diversos brots detectats”. Segurament, aquests brots tenen relació directa amb l'increment de l'activitat que reconeixen diversos propietaris del ram de l'hostaleria. Tots coincideixen en assenyalar que el tancament perimetral de part del Pirineu oriental –Cerdanya i Ripollès–, juntament amb la impossibilitat d'accedir a Andorra i a les pistes d'esquí franceses, va suposar un impuls en les reserves d'hotels i restaurants aranesos durant les festes. Alguns restauradors apunten que a principi de gener servien menús per emportar a grups formats per una vintena de persones.

A Vielha, aquest dimecres, l'índex de risc se situava en 3.781 i la taxa de reproducció del virus a set dies s'enfilava a 1,60. A Andorra, aquest dimecres, la taxa de reproducció del virus a set dies era de 0,90.

La lleialtat andorrana amb l'executiu francès per al tancament de les pistes d'esquí i la prohibició de la Generalitat per a l'arribada de turisme català ha evitat posar el Govern de Xavier Espot en la tessitura d'haver de fer equilibrisme polític entre els camps de l'economia i la salut. Si bé és cert que al Principat la poca activitat nadalenca ha malmès els suculents ingressos que genera la temporada alta de turisme, no és menys cert que ha evitat una incidència del SARS-CoV-2 en la ciutadania del país que, a hores d'ara, probablement hauria situat l'hospital de Meritxell al límit del col·lapse. Avui, tot i l'altíssima incidència del virus a diverses residències del país, la taxa d'infecció detectada en els cribratges massius que es realitzen mostra una tendència clarament a la baixa les darreres dues setmanes. I el centre hospitalari està lluny d'arribar a una situació alarmant. El ministre Benazet explicava aquest dimecres que “el punt més crític és a l'UCI”, amb una dotzena d'ingressos, onze dels quals requereixen ventilació mecànica, en una unitat que té capacitat per ingressar una quarantena de malalts.

És la diferència entre haver salvat o no la campanya de Nadal. I el preu de tenir una pandèmia estabilitzada o desbocada.