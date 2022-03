Vallnord - Pal Arinsal obre la pista negra la Capa després de dos anys

La MassanaVallnord - Pal Arinsal reobrirà aquest cap de setmana la pista negra la Capa, al sector d'Arinsal, després de dos anys de tancament a causa de la pandèmia. Així ho han informat des de l'estació massanenca a través d'un comunicat, en el qual manifesten que també els dos dominis esquiables obriran al 100%. Des del camp de neu recorden que es tracta d'una pista que no compta amb cap innivador i que, per tant, només pot obrir-se en moments de bones condicions de neu.

Així doncs, destaquen que les precipitacions del cap de setmana passat i la feina realitzada pels equips tècnics al llarg de la setmana permeten reobrir l'accés. Amb la Capa, Arinsal té la pista amb més desnivell del país, ja que comença a la Capa i finalitza a la pista de les Marrades, a 1500 metres. En total, es tracta d'un descens amb 1000 metres de desnivell.

Pel que fa a les condicions d'obertura, l'estació tindrà connectats tots els sectors i les seves instal·lacions, aconseguint obrir un total de 47 pistes i 31 remuntadors. En referència a l'estat de la neu, els esquiadors es podran trobar gruixos de neu de fins a 100 centímetres a cota baixa i 140 a cota alta. Les precipitacions que s'esperen en els pròxims dies ajudaran a mantenir les condicions de neu.

A més, exposen que la previsió meteorològica dona bona temperatura i condicions. Els circuits de skimo i raquetes de neu, també es mantindran oberts. D'aquesta manera, els clients podran accedir fins a sis circuits de skimo i set de raquetes de neu en horari de 7 a 22 hores. L'Snowpark també obrirà amb els seus tres nivells: iniciació, mitjà i alt.

Quant a les activitats alternatives, per als més petits i per a adults, estaran plenament operatives. Des del cap de setmana passat, les sortides en Moonbikes i buggies eruga tornen a estar disponibles. Entre elles, també ho estaran la pista de trineus, tradicional Big Zip o altre com l'Snowtrike o el simulador virtual d'esquí.