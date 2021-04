Vallnord tanca la temporada amb una caiguda de vendes del 88%

La MassanaL’estació Vallnord-Pal Arinsal tanca la temporada d’hivern 2020-2021 de 93 dies. Les restriccions sanitàries no van permetre als camps de neu obrir segons les previsions (5 de desembre) i només van fer-ho a partir del 2 de gener del 2021. El 5 d’abril es deixa enrere una temporada d’hivern en què els dies d’esquí han arribat als 57.973, una xifra que representa un 11% respecte a la temporada anterior a la Covid, és a dir, la 2018-2019. Aquesta caiguda de les xifres és degut, en part, a les restriccions per al públic local. Així, EMAP tanca la temporada amb una caiguda en vendes del 88%, informa l'estació aquest dilluns en un comunicat. La despesa mitjana del client a l’estació es manté molt similar a la temporada passada però nota una disminució del 4%.

Les activitats de neu alternatives a l’esquí han estat ben acollides entre aquelles persones que han pogut visitar l’estació, tot i ser un resultat molt més baix en comparació amb la temporada passada. Les preferides durant tota la temporada han estat les sortides en raquetes de neu i les excursions amb Buggies. L’estació va decidir també aplicar un 50% de descompte durant tota la temporada en totes les activitats, per poder compensar als clients que hi accedien. Els protocols Covid també han tingut un paper molt important en aquesta àrea, ja que són espais de contacte directe amb material. Les formacions per conèixer el protocol d’actuació en cada torn d’activitat ha estat necessari.

Pel que fa a les escoles de neu, l’estació de la Massana ha posat a disposició dels seus clients Snowplus i l’escola de neu. En el primer cas, Snowplus segueix sent la gran aposta per als més petits, on poden aprendre a esquiar a la vegada que gaudir de la neu d’una forma més lúdica. A causa de la pandèmia, les inscripcions d’alumnes s’ha vist afectat en la disminució d’un 18% respecte a la temporada 2019-2020, és a dir, s’han acollit un total de 900 alumnes durant la temporada.

Balanç de la temporada d'hivern a Vallnord

Tal com va establir l’estació a inicis de gener, han complert l'estratègia mantenint una obertura variada en funció del dia. El sector de Pal ha estat l’habilitat per a la pràctica d’esquí alpí on entre setmana, de dilluns de divendres, hi va haver obertura fins al Pla de la Cot i dos remuntadors, dues activitats alternatives i el restaurant Expresso obert. Però durant tots els caps de setmana i setmanes festives com Carnaval i Setmana Santa, han mantingut l’obertura fins al Pic del Cubil, amb més del 80% de pistes disponibles, 7 remuntadors, totes les activitats alternatives obertes i tres restaurants disponibles. El sector d’Arinsal va estar obert i disponible per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes de neu i altres que no siguin l’esquí alpí, on també es realitzava manteniment de pistes i hi va haver 2 pisters socorristes durant tota la temporada.

A causa de la pandèmia, l’estació va veure la necessitat de produir menys neu de cultiu, però tot i això, durant el mes de desembre i una part de gener, van ser utilitzats 111.003 m3 d’aigua (82.872 m3 a Pal i 28.131 m3 a Arinsal), que van servir pel manteniment de pistes durant tota la temporada. La quantitat de producció ha estat baixa però gràcies a una lectura anticipada, ha permès optimitzar al màxim els recursos de l’estació.

Mil forfets a meitat de preu

Vallnord-Pal Arinsal es prepara per l'estiu i realitzar el canvi i convertir l’estació en Vallnord Bike Park la Massana. La previsió d’obertura està fixada pel proper 11 de juny, però la temporada es donarà per inaugurada amb l’obertura del Refugi del Comapedrosa el proper 4 de juny del 2021. I com sempre, seguint les tradicions, l’estació posarà a la venda una nova acció de Bike Friday el proper 4 de juny amb un total de 1.000 forfets de dia al 50% de descompte.