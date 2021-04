Grandvalira obre la venda de forfets al turisme

Andorra la VellaL'anunci, aquest dimecres, de l'obertura de la frontera hispano andorrana al turisme ha liquidat una de les polèmiques de la temporada d'esquí: la revenda de forfets als visitants no residents. “Qualsevol persona que arribi d'algun dels països veïns -en aquest cas de Catalunya i d'Espanya perquè França ha tornat a restringir la mobilitat- podrà esquiar a Grandvalira i Ordino Arcalís”, apunten des del domini. Així, des d'aquest dijous posen punt i final a la restricció en la venda de forfets.

Des de Grandvalira han rebut de bon grat la notícia de la flexibilització de la mobilitat, tot i que “és una incògnita” saber com respondrà la gent. Durant aquest dijous se sabrà com va el ritme de reserves hoteleres, i esperen que l'anunci de la venda de forfets a tothom contribueixi a incrementar les reserves de darrera hora. Confien que molts no residents que tinguin una segona residència a Andorra s'animin a passar algun dels dies de festa al país i ho aprofitin per esquiar.

Des de Vallnord Pal Arinsal, de moment, mantenen les restriccions pel que fa a la venda de forfets a les persones no residents.