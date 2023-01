Pol Suja: "Cada vegada hi ha menys un perfil concret de persona i més interès a tenir-ne unes d'exclusives que et facin destacar de la resta"

Les sneackers trepitgen fort, molt fort. Ara no hi ha look que es complementi amb unes sneackers, les sabatilles esportives de tota la vida que han assolit la seva versió més moderna. Avui en parlem amb en Pol Suja, un dels socis de Limited Sneakers. Suja ens parla dels inicis de la marca i dels seus somnis.

Què és Limited Sneakers?

Limited és un projecte que neix, ara farà tres anys, amb l'Álvaro i el Julen, dos amics apassionats de les sneackers i amb moltes ganes de muntar el seu negoci. Un any enrere, van pujar a Andorra a portar a terme el seu somni de tenir una botiga física. Aquí els conec jo i en els últims dotze mesos, tant a la botiga a l'avinguda Carlemany com a l'entrada de Pyrénées estem venent productes limitats, centrats en les sneackers, cada cop ampliant més imés el negoci.

Per què creieu que tothom, o una gran majoria de persones, anem amb sneakers?

Les sabatilles esportives han evolucionat molt. Abans es considerava que eren només per anar a fer esport, per les seves característiques, com la comoditat o l'aerodinàmica que aporten. Ara s'han mantingut aquestes característiques i se'ls ha afegit un grau més de disseny que les ha convertit en aptes per a (quasi) qualsevol moment. És un tipus de calçat còmode, flexible i que s'ha obert pas dins del món de la moda com un must.

Hi ha un perfil concret de persona que es calça amb sneakers?

Cada vegada hi ha més gent que hi va diàriament, per anar a treballar de qualsevol ofici, per sortir amb la família, amb amics, amb la parella... Cada vegada hi ha menys un perfil concret de persona i més interès a tenir-ne unes d'exclusives que et facin destacar de la resta.

Per què heu volgut estar presents a Pyrénées Andorra? Què us va fer decidir instal·lar-vos als grans magatzems?

Ens donem a conèixer a diferents públics que són fora del món del col·leccionisme i més semblants al món de la moda d'alta gamma. Tanmateix, tenir un espai en un dels llocs més emblemàtics d'Andorra, amb moltíssima afluència, ens omple d'orgull i ens desafia a fer la nostra feina cada vegada millor.

Es preveu que el 2030 aquest sector, el de les sneakers, arribi a facturar 165.000 milions de dòlars. Hi ha molt de camí a recórrer encara!

I tant. Constanment estem investigant i aprenent sobre les últimes novetats en el món de les sneakers. Volem créixer, volem que Andorra sigui un punt de referència dins el col·leccionisme, volem que cada persona en tingui unes a la seva disponibilitat que encaixin amb els seus gustos. Estem preparant-nos per a tot el que està a punt de venir.