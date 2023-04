Els vehicles hauran de portar una etiqueta energètica que costarà quatre euros

Andorra la VellaTots els vehicles d’Andorra hauran de passar a tenir una etiqueta que fixi quin és el seu nivell contaminant. Govern ha anunciat que ja ha fet el decret pel qual l’Automòbil Club s’encarregarà de la producció d’aquestes etiquetes i la distribució. Tindran un cost de quatre euros per als propietaris. Les etiquetes es posaran, per exemple, quan els vehicles passin la inspecció tècnica a la ITV. Aquesta etiqueta, que no té res a veure amb la que hi ha a Barcelona que limita el pas a certes zones, només s’haurà de posar un cop i per tant no caldrà que es renovi perquè el vehicle, encara que canviï de propietari, manté el mateix nivell de contaminació.