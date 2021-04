Els veterinaris asseguren que si participen en el projecte de l'ADN caní serà per obligació

Andorra la VellaDesprés de les declaracions d'aquesta setmana del cònsol de Canillo, Francesc Camp, en la posterior roda de premsa de la reunió de cònsols, els centres veterinaris del Principat asseguren que no han modificat el seu posicionament respecte al projecte del genotipatge. "Ens alineem amb els criteris i informes publicats per tots els col·legis veterinaris professionals d'Espanya que responen a criteris científics, tècnics i jurídics", expliquen a través d'un comunicat, assegurant que continuen considerant que no és convenient ni tampoc necessari l'establiment d'un sistema d'identificació caní a través de l'ADN. Respecte a la reunió celebrada amb els cònsols el passat divendres 9 d'abril, asseguren que un cop llegit el document que donava resposta a l'informe, els veterinaris manifesten que continuen existint criteris científics, tècnics, logístics, administratius, jurídics i econòmics els quals no se'ls dona resposta. A més, a través d'un comunicat indiquen que en la reunió van exposar que no creuen el projecte i que si hi participen serà perquè s'hi veuen obligats.

Concretament expliquen que existeix un percentatge molt elevat de mostres que no seran concloents; que continuen existint factors limitats per l'obtenció d'una mostra d'ADN; que no es dona resposta a les incidències constatades amb la identificació; que els perfils genètics no seran una prova concloent en un judici; que no hi ha garantia del lloc de la defecació ni de la cadena de custòdia; i que continua existint discriminació per residència.

En el comunicat recorden que el genotipatge amb finalitats sancionadores té un percentatge d'èxit molt baix, que no garanteix la resolució del problema d'higiene a la via pública i que en canvi posa en perill els èxits assolits amb l'actual sistema d'identificació mitjançant el transponedor i el mateix registre d'animals de companyia. Per tant, els centres veterinaris continuen proposant la modificació del reglament en el sentit que l'únic dispositiu d'identificació obligatori sigui el transponedor.

També, en el context de pandèmia, els centres veterinaris van aconsellar que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i els comuns assumissin tot el cost del projecte; que la subvenció sigui al llarg del temps; i que el ministeri assumeixi la subvenció dels propietaris censats a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Els centres remarquen que esperen una resposta sobre el cost que haurà d'assumir el propietari un cop finalitzi la subvenció, i asseguren que un cop tinguin una decisió col·legial i consensuada, l'anunciaran al ministeri i als comuns.