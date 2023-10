Viatgem a través de la gastronomia

Degustar els plats més típics de qualsevol part del món sense moure’t de lloc és possible. Només t’has d’acostar fins a la secció d’alimentació de Pyrénées Andorra per experimentar-ho. I és que passejant pels diferents passadissos del gran supermercat podràs anar des d’Argentina fins a l’Índia passant per Mèxic, Marroc, Japó, entre altres països del món gràcies al gran ventall de productes d’alimentació seca que disposa el centre comercial.

Ben segur que a casa hem elaborat algunes de les receptes de les nostres àvies, com ara, l'escudella o el fricandó, però hem d'acceptar que la gastronomia internacional s’ha acabat colant entre els nostres àpats i avui dia no concebem fer un aperitiu sense que hi hagi uns ‘natxos’ amb guacamole o un ‘humus’ de cigrons sobre la taula, un entrant que no contempli les tradicionals empanades argentines o els típics ‘noodles’ o un sopar que no sigui protagonitzat per les ‘fajites’ mexicanes o per les ‘gyozas’ o ‘sushi’ que tant ens agrada i que a Pyrénées Andorra el podem trobar acabat de fer.

Ara ja no cal anar a un restaurant especialitzat en cuina mexicana, japonesa o argentina quan tota la matèria primera, classificada en alimentació seca, la podem comprar a Pyrénées Andorra que ens permet elaborar els plats més típics de la cuina sud americana, africana o asiàtica a la cuina de casa nostra i assaborir-los com si estiguéssim al seu país d’origen.